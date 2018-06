Motoristas já enfrentam congestionamento rumo ao litoral

As principais rotas dos motoristas que saem de São Paulo em direção à Baixada Santista e ao Rio de Janeiro tiveram trânsito carregado durante a tarde desta quinta-feira, 27, e ainda apresentavam pontos de congestionamento no início da noite. A Imigrantes chegou ao pico de 53 quilômetros de congestionamento esta tarde. Veja também: Revéillon: veja o que abre e o que fecha em São Paulo Ao vivo: sistema Castelo Branco-Raposo Tavares Ao vivo: sistema Anhangüera-Bandeirantes Ao vivo: Rodovia Presidente Dutra Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral De acordo com a concessionária Ecovias, na rodovia dos Imigrantes, há dois pontos de lentidão na pista sul, no sentido litoral: um entre os quilômetros 21 e 32 e outro entre os quilômetros 40 e 50. Já na via Anchieta, o trânsito está lento entre os quilômetros 30 e 31, também no sentido litoral. Na Baixada Santista, há lentidão na pista leste da rodovia Cônego Domenico Rangoni (sentido Guarujá), entre os quilômetros 272 e 268. O motorista que sobe a serra enfrenta tráfego lento entre os quilômetros 58 e 52 da pista norte, conseqüência da quebra de uma carreta, que já foi retirada da pista. Desde as 16h30, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7X3. A descida é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. Às 20 horas, de acordo com a Ecovias, 6.514 veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. No sentido à capital, foram 2.504. Desde a 0 hora de hoje, quando teve início a contagem para o feriado de Réveillon, 72 mil veículos desceram a serra rumo ao litoral e 36 mil viajaram em direção à capital. Já a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, apresentava congestionamento em Guarulhos, do quilômetro 224 ao 221, na pista marginal sentido Rio de Janeiro. O tráfego era lento também por volta das 20 horas entre do quilômetro 224 ao 223 da pista expressa, devido ao excesso de veículos. Congestionamento também foi verificado do quilômetro 220 ao 218 no sentido Rio de Janeiro devido a veículo quebrado sobre a pista. O trecho Rio apresenta tráfego normal nos dois sentidos. Os dados são da concessionária Nova Dutra.