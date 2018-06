Motoristas já enfrentam problemas nas rodovias de SP Aos poucos o trânsito nas rodovias federais em direção a São Paulo começa a se complicar neste fim de feriado prolongado. Na Rodovia Fernão Dias há lentidão em praticamente todo o trecho do município de Atibaia, no Interior, no sentido Minas-São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Rodovia Régis Bittencourt também apresenta trânsito lento no sentido a capital paulista a partir de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Dutra: A via Dutra tem pelo menos quatro trechos com lentidão, todos no sentido Rio-São Paulo. No trecho de Taubaté, no Vale do Paraíba, há cinco quilômetros de congestionamento. No trecho de São José dos Campos a partir do quilômetro 147, o motorista encontra 3 quilômetros de congestionamento. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a lentidão ocorre a partir do quilômetro 211 e segue por cinco mil metros. Segundo a concessionária Nova Dutra, por causa do trânsito na Marginal do Tietê, há um quilômetro de l entidão na chegada a São Paulo. Nas rodovias estaduais, o Sistema Anhangüera-Bandeirantes apresenta vários trechos congestionados que dificultam o retorno dos motoristas para a capital paulista. Segundo a concessionária Autoban, na Via Anhangüera há congestionamentos entre os quilômet ros 30 e 24 e 13 e 11, ambos na região oeste da capital. Na Rodovia dos Bandeirantes dois trechos complicam a vida do motorista em Jundiaí, região de Campinas. O congestionamento ocorre entre os quilômetros 66 e 58 e 48 e 45. Mais a frente, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, novo congestionamento, desta vez entre os quilômetros 39 e 21. Castelo Branco: O trânsito está lento no sentido interior-capital, entre os quilômetros 56 e 25, trecho dos municípios de São Roque e Barueri. Há pontos com paradas de acordo com informações da concessionária Via Oeste. Raposo Tavares: A Rodovia Raposo Tavares, no entanto, tem trânsito normal. Ayrton Senna: A Polícia Rodoviária informa que o trânsito no sentido interior-capital está congestionado entre o município de Itaqüaquecetuba, na Grande São Paulo, e a Marginal do Tietê, na chegada a capital. Mogi-Bertioga: Segundo a Polícia Rodoviária o trânsito está intenso em direção a São Paulo, mas não há congestionamento.