Motoristas param linhas de ônibus intermunicipal Passageiros de nove linhas de ônibus que ligam São Bernardo do Campo, no ABC, à capital paulista enfrentaram problemas na manhã de ontem, por causa de uma manifestação de motoristas e cobradores. Os funcionário das Viações Riacho Grande e Triângulo, empresas que pertencem a uma mesma pessoa, reclamavam da atuação de trabalhadores de uma cooperativa contratada para fazer a fiscalização do serviço de transporte. Os ônibus foram impedidos de sair da garagem, na Estrada dos Casa, a partir das 3 horas. A situação só foi normalizada por volta das 11 horas.