Motoristas são alvo de assaltos na Rodovia dos Tamoios

SÃO SEBASTIÃO - Nos últimos dias, motoristas que trafegam pela Rodovia dos Tamoios vêm sendo vítimas de assalto durante a madrugada. Neste fim de semana houve várias tentativas, sendo uma consumada. Os assaltos ocorrem entre a 1h e 4h, no trecho de serra, em Caraguá. Os assaltantes, que sempre estão em um carro escuro, aproveitam a escuridão e a falta de movimento para atacar. No sábado, um casal teve o carro roubado.

Um carro escuro com quatro homens armados emparelharam com o veículo das vítimas, obrigando-os a parar. O carro foi roubado e as vítimas ficaram a pé na estrada. Pediram socorro no posto da Polícia Rodoviária. Na madrugada deste domingo, 28, vários motoristas relataram à Polícia Rodoviária que foram vítimas de tentativa de assalto no trecho por volta das 3h, mas conseguiram escapar.