Motoristas têm até janeiro para regularizar faróis de xenônio

Os motoristas que instalaram faróis de xenônio em seus carros têm até o dia 1º de janeiro de 2009 para regularizar a situação dos veículos. A medida foi anunciada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) na resolução 294, que estabelece regras para os sistemas de iluminação e sinalização dos veículos. Agora, os motoristas que quiserem instalar faróis de xenônio em seus carros terão que obedecer a duas regras: ter limpador nos faróis e equipamento de regulagem de altura no equipamento. Caso o motorista descumpra as novas regras, será penalizado. A infração é considerada grave e o condutor terá que pagar multa de R$ 127,69 e perde cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo o Denatran. Além disso, o veículo fica retido até que a situação seja regularizada. O uso deste tipo de luz é considerado irregular, segundo o Denatran. Desde o dia 1º de maio uma resolução do departamento permite que os motoristas mudem os equipamentos de iluminação nos veículos. No entanto, as regras para que essas mudanças sejam feitas foram publicadas em 31 de outubro deste ano. Para fazer qualquer alteração no sistema de um veículo, o dono precisa seguir alguns passos. Estes mesmos procedimentos devem ser cumpridos pelos motoristas que quiserem se adequar ao uso do farol de xenônio - chamado tecnicamente de farol de descarga de gás. 1º passo - pedir uma autorização ao Detran para fazer a modificação no veículo (saiba como fazer) 2º passo - com a autorização em mãos, o dono do veículo pode fazer a mudança; 3º passo - após a alteração, o veículo deve passar por uma inspeção técnica. Em São Paulo, a vistoria pode ser feita nos seguintes postos: - Pátio do DETRAN/SP - somente veículos de passeio e motos com placa cinza; - Av. Queiroz Filho, s/n - Parque Villa Lobos - para todos os tipos de veículos; - Av. Aricanduva, 5555 - Auto Shopping Leste, exceto para ônibus, caminhão, reboque, semi-reboque e aprendizagem); 4º passo - com o Certificado de Segurança Veicular (CSV) em mãos, o dono do veículo vai até o Detran de sua cidade e muda o registro do carro.