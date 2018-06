Motos se envolvem em 12% dos acidentes

As motos serão outra prioridade da fiscalização neste final de ano. Segundo a Secretaria Estadual dos Transportes, este ano o total de motos transitando pelas estradas aumentou em 30%. Cerca de 85% delas tinham menos de 150 cilindradas. Atualmente, elas são responsáveis por 12% dos acidentes. A fiscalização vai se concentrar na checagem da documentação e das condições das motos, em operações montadas próximas a pedágios. O efetivo policial também será espalhado pelas passarelas e acostamentos das rodovias para que policiais de binóculos possam aplicar as infrações sem precisar parar o veículo. "É o que chamamos de multa à revelia. O motorista só sabe que foi multado quando a notificação chega pelo correio. No caso das motos, vamos multar principalmente aqueles que ultrapassam os carros em corredores mesmo quando o tráfego está em movimento. O mesmo vai ocorrer para os carros que trafegarem pelos acostamentos", diz o major Mewton Michelazzo, subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária Militar. No caso da lei seca, a operação vai contar com 23 bafômetros para abordar motoristas suspeitos de estarem embriagados nas estradas para o litoral. O major Michelazzo afirma que o total de equipamentos é suficiente para garantir o sucesso da operação. Caso o motorista não queira assoprar o bafômetro, ele explica, ainda são propostas alternativas como exame clínico e a retirada de sangue. Se o motorista insistir em não fazer o teste, os policiais podem fazer um relatório constatando os sinais perceptíveis de embriaguez, como voz arrastada e falta de equilíbrio. "Mesmo sem fazer o teste do bafômetro, caso haja evidências, ele pode ser autuado em flagrante", diz o major. CONGESTIONAMENTO Quem pretende viajar hoje para a Baixada Santista deve enfrentar alguns períodos de congestionamento. De acordo com a Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, o movimento deve aumentar logo pela manhã. Às 9 horas, a concessionária dá início à operação descida pelas duas pistas da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Entre 17h e 21h de amanhã é esperado movimento intenso. Em direção ao interior, os motoristas devem evitar os horários entre 17h e 20h da próxima terça-feira,dia 30. Antes disso, a AutoBan não prevê lentidão no trecho Anhangüera-Bandeirantes. Aos motoristas que vão viajar pela Rodovia Castello Branco e Raposo Tavares não é recomendado o período entre 17h e 20h da próxima terça-feira.