Motos terão de pagar pedágio na Dutra a partir do dia 24 A NovaDutra, concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, vai retomar a cobrança de pedágio de motocicletas em toda a extensão da estrada, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. A partir de 24 de abril, os motocilistas pagarão entre R$ 1,60 e R$ 3,70, valor que varia conforme a praça de pedágio. De acordo com a empresa, a cobrança estava suspensa desde 1997 por decisão da concessionária. Na época, diz a Novadutra, o volume de motocicletas circulando pela rodovia era muito pequeno. Agora, a concessionária argumenta esse número aumentou, bem como acidentes e outras ocorrências com motos. Isso também provocou elevação nos atendimentos do SOS Usuário da NovaDutra. Para que a cobrança seja rápida e segura, as motocicletas contarão com cabines preferenciais (não exclusivas), como ocorre na ponte Rio-Niterói. A divulgação da retomada da cobrança de motocicletas está sendo feita através de faixas afixadas na rodovia, distribuição de folhetos em praças de pedágio e pelo envio de cartas a entidades ligadas a motociclistas e motoclubes, além do site da concessionária. Os preços a serem cobrados para motocicletas são os seguintes: Sentido SP-Rio Parateí Norte - Arujá/SP (km 204) - R$ 1,80 Jacareí - Jacareí/ SP (km 165) - R$ 1,60 Moreira César - Pindamonhangaba/ SP (km 88) - R$ 3,70 Itatiaia - Itatiaia/RJ (km 318) - R$ 3,70 Viúva Graça - Seropédica/ RJ (km 207) - R$ 3,70 Sentido Rio-SP Viúva Graça - Seropédica/ RJ (km 207) - R$ 3,70 Itatiaia - Itatiaia/RJ (km 318) - R$ 3,70 Moreira César - Pindamonhangaba/ SP (km 88) - R$ 3,70 Jacareí - Jacareí/ SP (km 165) - R$ 1,60 Parateí Sul - Guararema (km 180) - R$ 1,80