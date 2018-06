Mototaxista deverá dar touca descartável aos passageiros no MS

SÃO PAULO - Os mototaxistas do Mato Grosso do Sul deverão fornecer a seus passageiros uma touca descartável quando entrar em vigência uma lei publicada nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial.

Segundo a lei, o mototaxista fica obrigado a ter disponível toucas descartáveis para serem fornecidas aos usuários/consumidores desse serviço e deverá informar os passageiros que o fornecimento do produto é uma questão de higiene e prevenção contra qualquer doença capilar.

Se o mototaxista descumprir a lei, ele estará sujeito ao pagamento de multa, no valor de 10 Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), ou cerca de R$ 160. A verba deverá ser revertida em programas de conscientização e paz no trânsito.