Mototaxista é assassinado durante assalto em Ribeirão Preto O mototaxista Rubiraci Lima Aragão, de 25 anos, foi assassinado na noite de quinta-feira, 26, durante um assalto no bairro Campos Elísios, em Ribeirão Preto. Ele foi atender a um chamado para uma corrida, numa esquina, onde foi abordado. A moto de Aragão foi roubada e ele foi atingido por um tiro. O mototaxista ainda tentou pedir socorro, usando um orelhão das proximidades, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento, quando era levado ao pronto-socorro. A moto foi abandonada na Vila Tibério, não muito distante do local do crime, provavelmente após o condutor envolver-se num acidente. A Polícia Civil não tem pistas da autoria do crime e está esperando um apoio da população, por meio de denúncias anônimas, para tentar localizar o criminoso. No mesmo ponto onde Aragão ficava, um colega dele já foi assaltado três vezes.