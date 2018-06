Mototaxistas fecham Ponte da Amizade Mototaxistas fecharam na manhã desta quarta-feira a Ponte da Amizade na fronteira do Brasil com o Paraguai. De acordo com o Jornal Hoje, da TV Globo, eles protestam, desde o início da semana, contra a mudança na fiscalização da Receita Federal e alegam que as vistorias estão demorando mais tempo, pois precisam passar por um estreito corredor. Dezenas de motos interditaram as faixas da ponte, impedindo os carros de passarem. Após muito tempo depois, policiais rodoviários federais conseguiram organizar a fila e retirar as motos da ponte. O tráfego já está normalizado.