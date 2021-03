Mourão se reúne com embaixadores europeus para tratar de preservação da Amazônia

Brasília - O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu na tarde desta quarta-feira, 3, com o embaixador da União Europeia, Ignacio Ybanez, e demais representantes das embaixadas de países-membros do bloco europeu. A reunião ocorreu no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido por Mourão, com a intenção de intensificar o diálogo e parceria sobre políticas sustentáveis. O vice-presidente liderou a ação militar na floresta, Operação Verde Brasil, que deixará a região até o fim de abril.

"O encontro constituiu oportunidade para uma troca de ideias, em espírito de parceria, sobre possibilidades concretas de promoção e apoio a medidas de combate à mudança do clima e perda de biodiversidade, à sustentabilidade do setor agrícola e da bioeconomia, às ações de segurança e combate ao crime e à participação do setor privado no desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis e de geração de empregos na Amazônia Legal", informou a Vice-Presidência no comunicado.

De acordo com a nota, a reunião serviu para aprofundar temas abordados durante viagem realizada por Mourão, ministros e embaixadores à região amazônica em novembro do ano passado. "A União Europeia e o Brasil detêm um vasto acervo de cooperação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia". No exterior, a gestão Jair Bolsonaro foi alvo de críticas pela falta de controle sobre o desmatamento e os incêndios na floresta e também no Pantanal.

Na lista dos projetos de cooperação, estão iniciativas de colaboração com instituições brasileiras na área da tecnologia e inovação, além de projetos para " fortalecer sistemas de produção agrícola e pecuária". As autoridades também "concordaram em dar continuidade e aprofundar o diálogo" sobre questões como o combate ao desmatamento ilegal e a proteção da biodiversidade e dos direitos dos indígenas.