Movimento começa a ficar intenso nas estradas paulistas O motorista que resolveu voltar nesta tarde para a Capital, do feriado prolongado, está encontrando tráfego intenso nas principais rodovias. Uma carreta pegou fogo na altura do quilômetro 26 na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, mas, segundo a Ecovias, o acidente não prejudica o tráfego na região, já que o fluxo maior de veículos é com destino à Capital. O Sistema Anchieta-Imigrantes está operando no esquema 2x8, com subida pelas pistas norte e sul da Rodovia Imigrantes e pela pista sul da Via Anchieta. O motorista que segue para a Baixada Santista utiliza a pista sul da Anchieta. A concessionária informou que, entre as 15 e as 16 horas, 5.633 veículos rumo à Capital passaram pelas praças de pedágio. As rodovias Castello Branco e a Raposo Tavares, sob concessão da Via Oeste, registram aumento no fluxo de veículos, mas sem registro de morosidade. Dos 228 mil veículos que seguiram rumo ao interior, 50 mil já haviam retornado até ao meio dia desta segunda. A rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal no trecho São Paulo, nos dois sentidos, segundo informações da Nova Dutra. O motorista que segue para o Rio de Janeiro encontra a mesma situação.