Movimento continua tranqüilo nas estradas de SP O fluxo de veículos seguia normal, às 11 horas, na maioria das estradas que cortam a cidade de São Paulo na manhã deste domingo, 18. Os motoristas que se dirigiam ao interior do Estado usando as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares não encontravam nenhum ponto de lentidão. A Régis Bittencourt também seguia com trânsito tranqüilo. Já na rodovia Bandeirantes, os motoristas encontraram três quilômetros de lentidão na altura do km 68, indo até o km 71. Segundo a Autoban, o motivo é a fila que se formou para a entrada no parque aquático Wet´n Wild, na região de Itupeva. A partir daí, a viagem seguia tranqüila, assim como na via Anhangüera. Litoral Para os motoristas que se dirigiam ao litoral do Estado, a situação estava um pouco mais complicada, principalmente no sistema Imigrantes-Anchieta. A lentidão, mas sem pontos de paradas, na rodovia dos Imigrantes, começava já na entrada da via, na altura do km 12, indo até o km 32, na praça de pedágio. A polícia rodoviária aconselhava os motoristas a utilizar a rodovia Anchieta, que apresentava trânsito lento do km 23 ao 31, na região do planalto. As rodovias que também seguem para o litoral, como a Oswaldo Cruz e Tamoios, apresentavam tráfego intenso, mas sem pontos de paradas. Já a rodovia Mogi-Bertioga estava com morosidade na altura do km 63, no município de Mogi das Cruzes. A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, não apresentava pontos de lentidão. A Rio-Santos estava com o trecho da Riviera de São Lourenço com trânsito lento. Não há registros de acidentes graves em nenhuma rodovia.