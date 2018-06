Movimento de fiéis no Santuário de Aparecida já é intenso nesta sexta

APARECIDA - Já é intensa a movimentação de fiéis em Aparecida, em especial no Santuário Nacional, no Vale do Paraíba, a 181 km de São Paulo. A cidade espera receber 150 mil fiéis somente hoje.

A missa das 5h 30 abriu o dia mais importante para a Igreja Católica no Brasil. Na missa solene, às 10h, que será celebrada pelo cardeal Dom Claudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, a expectativa é que 35 mil pessoas participem da celebração.

Não é difícil circular pelos pavilhões da Basílica e não encontrar devotos ajoelhados pagando promessas. Na Capela das Velas, um dos locais mais visitados pelos fiéis, é necessário ter paciência para conseguir um espaço para acender velas.

Entre as inúmeras histórias de devoção, logo nas primeiras horas do dia, estava Maria Aparecida Silva Rodrigues, 57 anos, de Niterói (RJ), na Capela das Velas. "Vim entregar meu netinho para que ele possa crescer com saúde". João Paulo, hoje com 2 anos de idade, nasceu prematuro, com 7 meses, e as complicações na gravidez poderiam causar a morte de mãe e filho. "Prometi colocar aos pés de Nossa Senhora uma imagem de uma criança, por isso trouxe esse anjinho", conta segurando firmemente por entre os braços a imagem de um anjo, contando que mesmo tendo nascido com uma paralisia rara, hoje seu neto está totalmente saúde e curado.