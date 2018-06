Grupo faz protesto em frente à Vale contra tragédia em Mariana

RIO - O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fez um protesto, no início da tarde desta terça-feira, 8, na porta da Vale, uma das controladoras da mineradora Samarco. A manifestação lembrou acidentes como o que aconteceu em novembro passado, na cidade de Mariana (MG), onde o rompimento de uma barragem da Samarco causou 17 mortes.

No fim da manhã, os manifestantes percorreram algumas ruas no Leblon (zona sul) e depois se concentraram em frente à sede da empresa. “Viemos denunciar a tragédia em Minas Gerais, cobrar a responsabilização da Vale e também reivindicar uma política nacional de direitos para a população vítima de acidentes em barragens. É uma dívida que o Estado brasileiro tem com essa população”, afirmou o porta-voz do grupo, Rodrigo Zancanaro.

O protesto teve apoio de outros movimentos sociais e sindicatos. No Dia da Mulher, o MAB fez protestos em vários pontos do País.