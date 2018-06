'Movimento dos Sem Namorados' toma conta do Ibirapuera O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, recebeu neste domingo, 17, a passeata "Movimento dos Sem Namorado", organizada por centenas de pessoas ligadas a um site de relacionamento. Cartazes com os dizeres "Namorados Já" e "Cansei de ser sozinho" foram levados pelos manifestantes.