Movimento é intenso nas principais rodovias de SP Os motoristas que circulavam pelas principais rodovias paulistas por volta das 14h30 desta quarta-feira de Cinzas, 21, encontravam tráfego intenso, porém sem pontos de congestionamento. Nos sistemas Anhangüera-Bandeirantes, Castelo Branco-Raposo Tavares e Anchieta-Imigrantes, que ligam a capital paulista às cidades do interior e do litoral sul do Estado, em direção à capital paulista, o trânsito era intenso mas sem retenções, segundo informações das concessionárias que administram as estradas. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, das 13h30 às 14h30, 5.900 veículos passaram pelas estradas com destino a São Paulo. Dos 514 mil veículos que desceram a serra rumo à Baixada Santista neste carnaval, 474 mil já haviam retornado. Desde às 13 horas desta quarta, o sistema operava no esquema 2X8, pelo qual a subida era feita pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para descer a serra, o motorista utilizava a pista sul da Via Anchieta. Por volta das 14h30, nas outras rodovias federais e estaduais o tráfego continuava intenso em direção a São Paulo, mas não havia registros de lentidão, inclusive na Rodovia Régis Bittencourt, onde os motoristas que seguiram para Curitiba, no Paraná, enfrentaram até 73 quilômetros de congestionamento no último sábado, 17. Matéria ampliada às 14h54