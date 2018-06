Movimento é intenso nas rodovias de acesso a SP O movimento começou a se intensificar na noite deste domingo em algumas das principais rodovias que servem o município de São Paulo. Por volta das 20h30, no Sistema Anchieta-Imigrantes o excesso de veículos provocava congestionamento no trecho de planalto das duas estradas, no sentido capital paulista, segundo a Ecovias, que administra o sistema Já nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, Tamoios e Mogi-Bertioga o movimento era intenso, no sentido São Paulo, mas nenhuma delas apresentava lentidão. Nas outras estradas que cortam a capital o tráfego fluía normalmente.