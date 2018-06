Movimento é tranqüilo no sistema Anchieta-Imigrantes O tráfego nas rodovias Anchieta e Imigrantes permanece normal às 14h15 desta tarde de segunda-feira, 27 de fevereiro, embora já haja um aumento no movimento de veículos que deixam a Baixada Santista e voltam para a capital. Segundo a Ecovias, empresa que administra as rodovias, dos 450 mil veículos que desceram a serra, 185 mil já haviam retornado para a cidade de São Paulo até as 14h desta segunda. Faltam ainda cerca de 265 mil veículos e o movimento deve se intensificar por volta das 18 horas. As rodovias operam no esquema 5X5 (normal), com descida para o litoral pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta, e subida pelas pistas norte das duas rodovias.