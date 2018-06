Movimento nos aeroportos da capital paulista está normal As operações de pousos e decolagens ocorrem normalmente no início da manhã desta segunda-feira, 2, nos Aeroportos de Congonhas e Cumbica, na capital paulista. Há filas nos balcões de todas as companhias aéreas em Congonhas, mas os passageiros não esperam muito para serem encaminhados ao saguão de embarque. Segundo os painéis da Infraero, todos os vôos até as 7h30 desta manhã estão com horários de partidas e chegadas dentro do horário previsto. O movimento em Congonhas é normal para uma manhã de segunda-feira. O movimento em Cumbica é grande, mas os passageiros não enfrentam problemas. Não há neblina, o que não impede os pousos e decolagens de aeronaves que não têm condições de decolar ou aterrissar por meio de instrumentos. Durante a madrugada, foram registrados atrasos de mais de uma hora em apenas 6 vôos.