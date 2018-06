Movimento nos aeroportos é tranquilo, mostra Infraero

Apenas 41 dos 481 voos previstos desde a zero hora até as 10 horas deste domingo, 7, sofreram atrasos no País, informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Um total de 18 voos (ou 3,7%) foi cancelado no intervalo.

No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, houve somente três cancelamentos dos 27 voos. Dentre os demais pousos e decolagens, apenas um voo atrasou. Já o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, indicou atrasos em quatro, ou 6,9%, de seus 58 voos desde a meia-noite até instantes atrás. Neste terminal, um voo foi cancelado.

No Rio, com atraso em três dos 29 voos previstos, o aeroporto do Galeão não cancelou decolagens ou partidas. No Santos Dumont, dos 23 pousos e decolagens, quatro foram cancelados, embora os demais não tenham indicado atrasos.

Em Brasília, por sua vez, os atrasos atingiram apenas um dos 24 voos marcados para ocorrer entre a zero hora e as 10h, sendo que nenhum foi suspenso.