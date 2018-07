Movimento tranquilo nas principais estradas paulistas O movimento é tranquilo nesta manhã nas principais estradas que cortam o Estado de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária, também não foram registrados acidentes graves nas últimas horas. A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informa que está em vigor a Operação 4 X 3, ou seja descida pelas quatro faixas da Via Anchieta, e subida para a capital pela Rodovia dos Imigrantes. Desde quarta-feira, passaram pelos pedágios 138,5 mil veículos, numero bem abaixo da previsão da empresa, que é entre 270 e 350 mil veículos durante todo o feriado prolongado. Na Rodovia Presidente Dutra, a situação também é normal desde são Paulo até o Rio de Janeiro. De acordo com a Novadutra, empresa responsável pela estrada, viajaram desde quarta-feria até por volta de 10h00, em direção ao Rio, 203.324 carros, número que está dentro da previsão da companhia, que é de 205 mil. Conforme a Novadutra, nenhum acidente com morte foi registrado em toda a rodovia neste feriado prolongado.