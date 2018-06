Movimento tranqüilo nos principais aeroportos do País O movimento de passageiros estava bastante tranqüilo nos principais aeroportos do País na manhã desta segunda-feira de carnaval. De acordo com a Rádio Eldorado, por volta das 9h30, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no setor de check in havia pouco movimento e o clima era bastante tranqüilo. Apenas quatro vôos da Ponte Aérea Rio-São Paulo estavam atrasados, sendo uma partida e três chegadas. Até este horário, nenhum vôo havia sido cancelado. No mesmo horário, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o movimento começava a ficar intenso no terminal 2, onde estão instaladas as empresas Gol e TAM. As filas já passavam dos 20 minutos. Porém, nenhuma partida doméstica estava atrasada. Os atrasos estavam concentrados em sete vôos internacionais, sendo duas partidas, uma para Londres e outra para Santiago, cinco chegadas, de Tóquio, Washington, Nova Iorque, Caracas e Buenos Aires. No Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, apesar de alguns vôos atrasados, o clima ainda era de tranqüilidade e não havia filas nos guichês das empresas aéreas. O movimento de passageiros estava normal. Em Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o movimento também era bem tranqüilo, por volta das 9h30, não havia filas para o check in e muitos desembarques aconteciam até mesmo antes do horário previsto. A Infraero registrava apenas alguns pequenos atrasos. Não havia registro de cancelamento de vôos. No Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, Paraná, a situação não era diferente, o movimento estava tranqüilo e não havia grandes formações de files nos guichês nem no setor de embarque. Um único vôo estava confirmado para às 9h30 partindo para Maringá, no interior do Estado. Já no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará, a movimentação também era bastante calma no saguão. Os vôos estavam todos confirmados com seus horário dentro do previsto. Inclusive alguns vôos estavam chegando e partindo antes do horário marcado. Dez vôos de várias empresas aéreas foram cancelados por conta da falta de passageiros.