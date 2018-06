MP apura caso de PMs que atiraram contra menor em Manaus

SÃO PAULO - O Ministério Público (MP) do Amazonas já investiga o caso dos policiais militares suspeitos de atirar em um adolescente no bairro Amazonino Mendes, em Manaus. Segundo a assessoria do MP, o caso aconteceu em agosto do ano passado, mas apenas há dois meses o órgão tomou conhecimento e teve acesso às imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial que filmou a ação dos PMs.

Nas imagens, os policiais militares disparam cinco vezes contra um menor, de 14 anos. De acordo com a assessoria do MP, o menor ficou cerca de dez dias internado e atualmente está sob proteção do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).

Nesta quarta-feira, o comandante da Polícia Militar, Dan Camera, se reúne com o promotor João Bosco Sá Valente para decidirem como serão conduzidas as investigações do caso, informou a assessoria do MP.