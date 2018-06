MP assina acordo com Ouvidoria da Polícia O procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira, e o ouvidor da polícia de São Paulo, Antônio Funari, assinaram ontem um termo de cooperação para a que a Ouvidoria informe, de imediato, o Ministério Público de São Paulo sobre as denúncias que ela recebe nas quais existam indícios de crimes praticados por policiais civis e militares. As duas entidades vão manter ainda intercâmbio nas atividades de defesa dos direitos humanos.