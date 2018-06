MP avalia recurso contra anulação da Boi Barrica Um atropelo no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento da Operação Boi Barrica mobiliza setores do Ministério Público Federal a recorrer da decisão que anulou todas as provas obtidas contra o empresário Fernando Sarney, filho do senador José Sarney (PMDB-AP).