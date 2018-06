MP da Bahia pode pedir quebra de sigilo de juíza O Ministério Público da Bahia vai acompanhar inquérito do Tribunal de Justiça para apurar a relação entre a juíza Olga Regina Guimarães e o traficante colombiano Gustavo Durán Bautista, preso em agosto, no Uruguai. Em 2001, a magistrada libertou o traficante, que havia sido preso pela Polícia Federal. O MP pode pedir quebra dos sigilos bancário e telefônico de Olga e do marido, Balduíno dos Santos. A PF flagrou telefonemas de Olga e Bautista. Num deles, o traficante menciona um depósito na conta de Santos.