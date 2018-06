MP denuncia mãe e padrasto por torturar criança de 8 anos no Rio

SÃO PAULO - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou nesta quinta-feira, 9, a mãe e o padrasto de uma menina de 8 anos por terem espancado e torturado a criança, em 21 de julho deste ano, em Niterói.

Segundo a denúncia contra Josiane Gomes Soares e Joarder Gomes Santiago, o casal colocou um ovo superaquecido nas mãos da criança - o que causou lesões que poderão levar a uma deformidade permanente. A tortura ocorreu dentro da residência da família, no bairro do Fonseca, após a menina ter retirado R$ 2,60 da carteira do padrasto.

Segundo a acusação, "os autores do delito, de forma fria e cruel, causaram intenso sofrimento físico à vítima, sob a roupagem de a estarem educando."

O MP afirmou ainda que, nos autos do inquérito, conduzido pela 78ª Delegacia de Policia, em Fonseca, constam diversas declarações de familiares informando que a mãe e o padrasto tinham o hábito de agredir fisicamente a criança.

No dia seguinte à agressão, o casal saiu para trabalhar e a vítima procurou ajuda no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Fonseca. Os acusados pelo crime de tortura estão presos temporariamente pelo prazo de 30 dias.