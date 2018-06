MP denuncia por tentativa de homicídio agressores de jovem espancado ao defender morador de rua

Os cinco agressores do jovem Vitor Suarez Cunha, espancado ao defender um morador de rua, na Praia da Bica, Ilha do Governador, no Rio, foram denunciados nesta segunda-feira, 27, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por tentativa de homicídio. O MP também requisitou à Justiça a conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva.

O crime ocorreu na madrugada do dia 2 de fevereiro depois que Vitor tentou impedir que aos denunciados que parassem de agredir um mendigo. O ataque deixou sequelas no estudante, entre elas, fraturas no rosto.

De acordo com a denúncia, Tadeu Assad Farelli Ferreira, William Bonfim Nobre Freitas, Fellipe de Melo Santos e Edson Luis dos Santos Junior desferiram socos e chutes no corpo e na cabeça da vítima, de forma cruel e em superioridade numérica, com o objetivo de matá-lo.

O quinto denunciado, Rafael Zanini Maiolino, participou da tentativa de homicídio ao impedir que um amigo da vítima interferisse, contribuindo para que o grupo continuasse as agressões, mesmo com a vítima já desacordada e indefesa, caída no chão.

Os acusados vão responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, tortura ou meio insidioso ou cruel e, também, por utilizarem recurso que impossibilitou a defesa da vítima.