MP denuncia suspeito de ataque a casal A Promotoria de Justiça de Matinhos, no litoral do Paraná, protocolou ontem denúncia contra o auxiliar de serviços gerais Juarez Ferreira Pinto, de 42 anos, acusado de crimes de roubo seguido de morte, roubo seguido de lesão corporal grave, atentado violento ao pudor e perigo de contágio de moléstia grave. Ele é acusado de ter matado a tiros o estudante Osíris Del Corso e ferido sua namorada Monik Pergorari de Lima no dia 31 de janeiro, em uma trilha do Morro do Boi, no balneário de Caiobá. O acusado nega o crime.