MP do Rio denuncia quatro por morte de Rafael Mascarenhas

SÃO PAULO - A promotora Marisa Paiva da Promotoria de Justiça de Investigação Penal ofereceu, nesta sexta-feira, 10, denúncia à Justiça do Rio de Janeiro contra quatro acusados de envolvimento no atropelamento do músico Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, no dia 20 de julho, na zona sul do Rio.

Rafael Bussamra, o motorista do carro que atropelou Mascarenhas, foi denunciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar), corrupção ativa, por fugir do local do acidente, participar de corrida não autorizada em via pública e tentar induzir a erro, em caso de acidente com vítima, o agente policial. O jovem já havia sido indiciado no inquérito da 15ª Delegacia de Policia, da Gávea.

Os outros denunciados são o pai de Rafael, Roberto Bussamra, seu irmão, Guilherme, e o amigo de Rafael, Gabriel Henrique de Sousa Ribeiro. Roberto foi denunciado por corrupção ativa e por tentar induzir a erro o agente policial. Guilherme foi denunciado apenas por este último crime, e Gabriel por participação em corrida não autorizada. Em razão da conexão dos demais crimes com o de homicídio doloso, todos devem ser julgados pelo Tribunal do Júri.

Mascarenhas, de 18 anos, morreu no dia 20 de julho, no Túnel Acústico, na Gávea, que estava interditado para carros. Ele andava de skate quando foi atropelado. Mascarenhas chegou a ser levado ao hospital municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas afirmaram que os veículos trafegavam em alta velocidade.

O Ministério Público já havia denunciado os policiais militares Marcelo José Leal Martins e Marcelo de Souza Bigon, do 23º BPM, no Leblon, que teriam recebido propina do pai do motorista que atropelou Mascarenhas.