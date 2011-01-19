MP do Rio divulga lista de desaparecidos na região serrana; veja lista

Estadão.com.br,
19 Janeiro 2011 | 15h47
SÃO PAULO - O Ministério Público do Rio (MP-RJ) divulgou nesta quarta-feira, 19, a lista de pessoas desaparecidas nas cidades afetadas pelas chuvas na região serrana. De acordo com o levantamento, concluído às 20h de ontem, são 208 desaparecidos.
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Teresópolis concentra a maioria das ocorrências (95), mas os MP ressalta que o balanço não inclui dados de Petrópolis, que ainda não chegaram ao órgão. No site do MP também é possível fornecer dados sobre os desaparecidos. Para comunicar um desaparecimento, ligue para (21) 2283-6466.
Veja abaixo a relação dos desaparecidos:
DAVI DA SILVA VIANA - BOM JARDIM
EDSON MESSIA BORGES - BOM JARDIM
MATEUS CANTO DA SILVA - BOM JARDIM
ROSELI RAMOS FERREIRA - NOVA FRIBURGO
ROSILENE DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO
SARA REBOUL - NOVA FRIBURGO
CARMEN MAGALHÃES - CORDEIRO
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES - NÃO INFORMADO
ANGELA MARIA DE ANDRADE BRAVO - NÃO INFORMADO
ANTÔNIO CARLOS ESPINOLA NUNES - NÃO INFORMADO
ANTÔNIO CARLOS LIPPI DA SILVA - NÃO INFORMADO
BRUNA WERNECK DE BARROS MOREIRA - NÃO INFORMADO
CLÁUDIA CRISTINA MUNT MIRANDA - NÃO INFORMADO
CLAUDIA MUNIZ MELO - NÃO INFORMADO
DULCINEA CANTO DA SILVA - NÃO INFORMADO
EDGAR CUSTODIO FARIA - NÃO INFORMADO
ENI FONSECA DA SILVA - NÃO INFORMADO
FILOMENA FELIZ DE OLIVEIRA - NÃO INFORMADO
FLÁVIO FERREIRA DA SILVA - NÃO INFORMADO
GESI QUEIROZ LOUVISE - NÃO INFORMADO
GUSTAVO CUNHA DE SOUZA - NÃO INFORMADO
HERCÍLIO VIANA DA SILVA - NÃO INFORMADO
ISAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - NÃO INFORMADO
JACI RODRIGUES DA SILVA - NÃO INFORMADO
LUIZ CARLOS DALIA DE JESUS - NÃO INFORMADO
MAGNO RAMOS FERREIRA - NÃO INFORMADO
MARIA JOSE DE SOUZA - NÃO INFORMADO
MARIA PAULA DE JESUS GOMES - NÃO INFORMADO
RONIS FRANCISCO DA SILVA - NÃO INFORMADO
ROSALINA CORREIAS PIMENTEL - NÃO INFORMADO
SABRINA PEREIRA RANGEL - NÃO INFORMADO
SIMONE APARECIDA DA COSTA - NÃO INFORMADO
THYNA NARCISO - NÃO INFORMADO
YASMIN MATTOS - NÃO INFORMADO
ELIAS LEVI DE OLIVEIRA SILVA - NOVA FRIBURGO
CARLOS ORLANDO ANDRADE DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CELIA TARDI DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CIRO FRANCISCO DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CLEDIR ROSA DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CLEIR SOARES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
DANIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO - NOVA FRIBURGO
DANIELA CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO
DJÃO DIAS VAZ DA SILVA - NOVA FRIBURGO
EDUARDO MARTINS - NOVA FRIBURGO
EDUARDO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
ELECYR DA ROSA PINHO - NOVA FRIBURGO
ELIETE PEREIRA CAMPOS - NOVA FRIBURGO
ELIZANGELA - NOVA FRIBURGO
ELTON - NOVA FRIBURGO
ELZA DA CRUZ SANTOS - NOVA FRIBURGO
ÉRICA - NOVA FRIBURGO
ERIK RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO
EVELYN RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO
FLAVIA DE PAULA - NOVA FRIBURGO
GABRIEL HUBACK GUARILHA MORAIS - NOVA FRIBURGO
JOÃO - NOVA FRIBURGO
JOSÉ DA SILVA - NOVA FRIBURGO
MÁRCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
MAYCON NOGUEIRA DA SILVA - NOVA FRIBURGO
MAYRON JESUS PAULA - NOVA FRIBURGO
MÔNICA ANGELO DE SOUZA MADUREIRA - NOVA FRIBURGO
NADIR CASTORINA SIQUEIRA - NOVA FRIBURGO
NATALIE BALONECKER ANDRADE - NOVA FRIBURGO
NILZA BRAVO - NOVA FRIBURGO
OLGA DALIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO
OLÍNDIO FRANSCISCO CARDINOT - NOVA FRIBURGO
OSMAR DA SILVA - NOVA FRIBURGO
PATRÍCIA PEREIRA - NOVA FRIBURGO
PAULO ROBERTO RUSSO MONTEIRO - NOVA FRIBURGO
PAULO ROBERTO TRINDADE JÚNIOR - NOVA FRIBURGO
PEDRO DE SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO
PEDRO FELIPE HONORATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
PEDRO SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO
RACHEL SOARES DAVID - NOVA FRIBURGO
RAFAEL FERREIRA SOARES - NOVA FRIBURGO
RAFAELA BARBOSA DE ALMEIDA - NOVA FRIBURGO
RAIANE MURAKAMI DA COSTA - NOVA FRIBURGO
RAINARA MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
RENATA FERREIRA - NOVA FRIBURGO
RENATIELLH GONÇALVES DE ANDRADE - NOVA FRIBURGO
RENATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
RENATO FARIAS BACHINI - NOVA FRIBURGO
RITA DE CASSIA - NOVA FRIBURGO
RODRIGO DE ARAUJO - NOVA FRIBURGO
RODRIGO GOMES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
ROGERIA DA CUNHA - NOVA FRIBURGO
ROMILDO OUVERNEY - NOVA FRIBURGO
ROSA PACCHINI - NOVA FRIBURGO
ROSE - NOVA FRIBURGO
ROSELY DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO
SAMANTA APARECIDA NOGUEIRA GRANITO - NOVA FRIBURGO
SERGIO BRAGA FERREIRA TAVARES - NOVA FRIBURGO
SIFRORA DOS SANTOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO
SILAS RAMOS LOPES - NOVA FRIBURGO
SIMONE SIQUEIRA CORREA REIS - NOVA FRIBURGO
SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
SÔNIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO
TAINÁ RAMOS DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
TAMIRES GARCIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO
TATIANE FREZZ - NOVA FRIBURGO
TELMA CLARO MARTINS - NOVA FRIBURGO
TERESA CRISTINA DE JESUS VIDAL - NOVA FRIBURGO
TERESA DE FÁTIMA RIBEIRO PINHEIRO - NOVA FRIBURGO
THIAGO DE ANDRADE BRAVO - NOVA FRIBURGO
TIERRY MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
VICTOR HUGO ROCHA - NOVA FRIBURGO
VILMA SANTOS ROCHA - NOVA FRIBURGO
VIRGINIA DAS GRAÇAS RAMOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO
VIRGINIO DA GRAÇAS RAMOS - NOVA FRIBURGO
VITOR RODRIGUES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
VITÓRIA GARCIA DE MEDEIROS - NOVA FRIBURGO
WANDERSON CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO
ZIDANE MONTEIRO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
ZILDA ALVES PEREIRA - NOVA FRIBURGO
ZILDA WERNECK MOREIRA - NOVA FRIBURGO
HUGO AMARAL - NOVA FRIBURGO
GENY LOPES XAVIER - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
ADRIELE MORAES - TERESÓPOLIS
ALBERTO BRUNO RAMOS - TERESÓPOLIS
ALINE TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS
AMARILDO BRAVO - TERESÓPOLIS
ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA - TERESÓPOLIS
ANA CLARA MAURA DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
ANA CLARA PEDRO MINEIRO DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANA GABRIELE MOREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO - TERESÓPOLIS
ANA PAULA RAMOS FERREIRA - TERESÓPOLIS
ANDERSON RODRIGUES - TERESÓPOLIS
ANDREIA TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANELMA MONTEIRO DE SOUZA - TERESÓPOLIS
ÂNGELA CRISTINA MOREIRA LESSA - TERESÓPOLIS
ANGELO - TERESÓPOLIS
ANTONIO CARLOS LIPPI DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANTONIO MARQUES DA SILVA - TERESÓPOLIS
BRENO MARTINS - TERESÓPOLIS
BRUNO ROBERTO DA SILVA - TERESÓPOLIS
CAIO RODRIGO - TERESÓPOLIS
CAMILA RODRIGUES DE FREITAS - TERESÓPOLIS
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ESTEVES - TERESÓPOLIS
CARLOS DA SILVA RIBEIRO SILVA - TERESÓPOLIS
DAIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS
DEJAIR DE SOUZA - TERESÓPOLIS
DIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS
DILMAR INÁCIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS
DILZA PACCHINI - TERESÓPOLIS
DJALMA FRANCISCO DALIA - TERESÓPOLIS
DJALMA JOÃO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
EROTIDES QUERRA FAMILIA - TERESÓPOLIS
GERALD MONTEIRO OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
GERALDO MARTINS - TERESÓPOLIS
GISELE COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS
GUIOMAR BORGES CARNEIRO - TERESÓPOLIS
HELIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS
HÉLIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS
HERODIAS MACHADO DE MORAES - TERESÓPOLIS
IDAIR DE SOUZA GUERRA - TERESÓPOLIS
ISRAEL MENDES TELLES - TERESÓPOLIS
IVAN DEOLINDO DA SILVA - TERESÓPOLIS
IVANA MENDES PINA - TERESÓPOLIS
JALCINÉA DE FREITAS - TERESÓPOLIS
JAMES ROBERT BRABNER - TERESÓPOLIS
JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS
JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS
JOAO RIBEIRO LOURENÇO - TERESÓPOLIS
JOHN LENON - TERESÓPOLIS
JOICIANE SILIBRI CUNHA - TERESÓPOLIS
JORDANI DA ROCHA OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
JORGE DE FREITAS RIBEIRO - TERESÓPOLIS
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - TERESÓPOLIS
JOSÉ CARLOS BALBINO - TERESÓPOLIS
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
JOSÉ FERREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS
JOSÉ MARIA DE SOUZA - TERESÓPOLIS
JOSELIO COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS
JOYCE VIDAL MAIA - TERESÓPOLIS
JUAN FERREIRA - TERESÓPOLIS
JUAREZ SHUENCK DA SILVA - TERESÓPOLIS
JULIANA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - TERESÓPOLIS
JULIANO DA SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS
LAIS DA SILVA CARDINOT - TERESÓPOLIS
LARRAN DE MORAIS PESSANHA - TERESÓPOLIS
LAYO BARROS LIPPI - TERESÓPOLIS
LEANDRO DE MELI - TERESÓPOLIS
LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - TERESÓPOLIS
LEONARDO ARRUDA DE MOURA - TERESÓPOLIS
LILEM DA CONCEIÇÃO - TERESÓPOLIS
LUCIENE DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
LUDIMILA ERTHAL - TERESÓPOLIS
MACILENE PEDRO MINEIRO - TERESÓPOLIS
MANOEL CARDINOT - TERESÓPOLIS
MARCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS
MARCOS FEFFERSON DE LIMA SILVA - TERESÓPOLIS
MARGARETH - TERESÓPOLIS
MARIA - TERESÓPOLIS
MARIA AMELIA ALPINO MORAES - TERESÓPOLIS
MARIA AUGUSTA TEIXEIRA PINHEIRO - TERESÓPOLIS
MARIA BARBARA RAMOS - TERESÓPOLIS
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MILHORAENS - TERESÓPOLIS
MARIA DA CONCEIÇÃO VALASCO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA - TERESÓPOLIS
MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS
MARIA DE FÁTIMA - TERESÓPOLIS
MARIA DE FÁTIMA GREGORIO PASSOS - TERESÓPOLIS
MARIA DO CANTO ACKLEY - TERESÓPOLIS
MARIA EDUARDA MACIEL - TERESÓPOLIS
MARIA MADALENA DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA - TERESÓPOLIS
MARIANA GARCIA BARBOSA - TERESÓPOLIS
MARIETA PENHA PEREIRA - TERESÓPOLIS
MARTA BRAVO GONÇALVES - TERESÓPOLIS
MATHEUS - TERESÓPOLIS
MAYCON COELHO FERRAZ - TERESÓPOLIS
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