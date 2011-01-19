Brasil

MP do Rio divulga lista de desaparecidos na região serrana; veja lista

Segundo balanço do órgão, há 208 pessoas desaparecidas, mas relação não inclui Petrópolis

Estadão.com.br,

19 Janeiro 2011 | 15h47

SÃO PAULO - O Ministério Público do Rio (MP-RJ) divulgou nesta quarta-feira, 19, a lista de pessoas desaparecidas nas cidades afetadas pelas chuvas na região serrana. De acordo com o levantamento, concluído às 20h de ontem, são 208 desaparecidos.

 

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Teresópolis concentra a maioria das ocorrências (95), mas os MP ressalta que o balanço não inclui dados de Petrópolis, que ainda não chegaram ao órgão. No site do MP também é possível fornecer dados sobre os desaparecidos. Para comunicar um desaparecimento, ligue para (21) 2283-6466.

 

Veja abaixo a relação dos desaparecidos:

 

DAVI DA SILVA VIANA - BOM JARDIM

EDSON MESSIA BORGES - BOM JARDIM

MATEUS CANTO DA SILVA - BOM JARDIM

ROSELI RAMOS FERREIRA - NOVA FRIBURGO

ROSILENE DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO

SARA REBOUL - NOVA FRIBURGO

CARMEN MAGALHÃES - CORDEIRO

ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES - NÃO INFORMADO

ANGELA MARIA DE ANDRADE BRAVO - NÃO INFORMADO

ANTÔNIO CARLOS ESPINOLA NUNES - NÃO INFORMADO

ANTÔNIO CARLOS LIPPI DA SILVA - NÃO INFORMADO

BRUNA WERNECK DE BARROS MOREIRA - NÃO INFORMADO

CLÁUDIA CRISTINA MUNT MIRANDA - NÃO INFORMADO

CLAUDIA MUNIZ MELO - NÃO INFORMADO

DULCINEA CANTO DA SILVA - NÃO INFORMADO

EDGAR CUSTODIO FARIA - NÃO INFORMADO

ENI FONSECA DA SILVA - NÃO INFORMADO

FILOMENA FELIZ DE OLIVEIRA - NÃO INFORMADO

FLÁVIO FERREIRA DA SILVA - NÃO INFORMADO

GESI QUEIROZ LOUVISE - NÃO INFORMADO

GUSTAVO CUNHA DE SOUZA - NÃO INFORMADO

HERCÍLIO VIANA DA SILVA - NÃO INFORMADO

ISAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - NÃO INFORMADO

JACI RODRIGUES DA SILVA - NÃO INFORMADO

LUIZ CARLOS DALIA DE JESUS - NÃO INFORMADO

MAGNO RAMOS FERREIRA - NÃO INFORMADO

MARIA JOSE DE SOUZA - NÃO INFORMADO

MARIA PAULA DE JESUS GOMES - NÃO INFORMADO

RONIS FRANCISCO DA SILVA - NÃO INFORMADO

ROSALINA CORREIAS PIMENTEL - NÃO INFORMADO

SABRINA PEREIRA RANGEL - NÃO INFORMADO

SIMONE APARECIDA DA COSTA - NÃO INFORMADO

THYNA NARCISO - NÃO INFORMADO

YASMIN MATTOS - NÃO INFORMADO

ELIAS LEVI DE OLIVEIRA SILVA - NOVA FRIBURGO

CARLOS ORLANDO ANDRADE DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CELIA TARDI DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CIRO FRANCISCO DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CLEDIR ROSA DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CLEIR SOARES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

DANIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO - NOVA FRIBURGO

DANIELA CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO

DJÃO DIAS VAZ DA SILVA - NOVA FRIBURGO

EDUARDO MARTINS - NOVA FRIBURGO

EDUARDO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

ELECYR DA ROSA PINHO - NOVA FRIBURGO

ELIETE PEREIRA CAMPOS - NOVA FRIBURGO

ELIZANGELA - NOVA FRIBURGO

ELTON - NOVA FRIBURGO

ELZA DA CRUZ SANTOS - NOVA FRIBURGO

ÉRICA - NOVA FRIBURGO

ERIK RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO

EVELYN RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO

FLAVIA DE PAULA - NOVA FRIBURGO

GABRIEL HUBACK GUARILHA MORAIS - NOVA FRIBURGO

JOÃO - NOVA FRIBURGO

JOSÉ DA SILVA - NOVA FRIBURGO

MÁRCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

MAYCON NOGUEIRA DA SILVA - NOVA FRIBURGO

MAYRON JESUS PAULA - NOVA FRIBURGO

MÔNICA ANGELO DE SOUZA MADUREIRA - NOVA FRIBURGO

NADIR CASTORINA SIQUEIRA - NOVA FRIBURGO

NATALIE BALONECKER ANDRADE - NOVA FRIBURGO

NILZA BRAVO - NOVA FRIBURGO

OLGA DALIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO

OLÍNDIO FRANSCISCO CARDINOT - NOVA FRIBURGO

OSMAR DA SILVA - NOVA FRIBURGO

PATRÍCIA PEREIRA - NOVA FRIBURGO

PAULO ROBERTO RUSSO MONTEIRO - NOVA FRIBURGO

PAULO ROBERTO TRINDADE JÚNIOR - NOVA FRIBURGO

PEDRO DE SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO

PEDRO FELIPE HONORATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

PEDRO SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO

RACHEL SOARES DAVID - NOVA FRIBURGO

RAFAEL FERREIRA SOARES - NOVA FRIBURGO

RAFAELA BARBOSA DE ALMEIDA - NOVA FRIBURGO

RAIANE MURAKAMI DA COSTA - NOVA FRIBURGO

RAINARA MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

RENATA FERREIRA - NOVA FRIBURGO

RENATIELLH GONÇALVES DE ANDRADE - NOVA FRIBURGO

RENATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

RENATO FARIAS BACHINI - NOVA FRIBURGO

RITA DE CASSIA - NOVA FRIBURGO

RODRIGO DE ARAUJO - NOVA FRIBURGO

RODRIGO GOMES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

ROGERIA DA CUNHA - NOVA FRIBURGO

ROMILDO OUVERNEY - NOVA FRIBURGO

ROSA PACCHINI - NOVA FRIBURGO

ROSE - NOVA FRIBURGO

ROSELY DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO

SAMANTA APARECIDA NOGUEIRA GRANITO - NOVA FRIBURGO

SERGIO BRAGA FERREIRA TAVARES - NOVA FRIBURGO

SIFRORA DOS SANTOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO

SILAS RAMOS LOPES - NOVA FRIBURGO

SIMONE SIQUEIRA CORREA REIS - NOVA FRIBURGO

SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

SÔNIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO

TAINÁ RAMOS DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

TAMIRES GARCIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO

TATIANE FREZZ - NOVA FRIBURGO

TELMA CLARO MARTINS - NOVA FRIBURGO

TERESA CRISTINA DE JESUS VIDAL - NOVA FRIBURGO

TERESA DE FÁTIMA RIBEIRO PINHEIRO - NOVA FRIBURGO

THIAGO DE ANDRADE BRAVO - NOVA FRIBURGO

TIERRY MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

VICTOR HUGO ROCHA - NOVA FRIBURGO

VILMA SANTOS ROCHA - NOVA FRIBURGO

VIRGINIA DAS GRAÇAS RAMOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO

VIRGINIO DA GRAÇAS RAMOS - NOVA FRIBURGO

VITOR RODRIGUES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

VITÓRIA GARCIA DE MEDEIROS - NOVA FRIBURGO

WANDERSON CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO

ZIDANE MONTEIRO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

ZILDA ALVES PEREIRA - NOVA FRIBURGO

ZILDA WERNECK MOREIRA - NOVA FRIBURGO

HUGO AMARAL - NOVA FRIBURGO

GENY LOPES XAVIER - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ADRIELE MORAES - TERESÓPOLIS

ALBERTO BRUNO RAMOS - TERESÓPOLIS

ALINE TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS

AMARILDO BRAVO - TERESÓPOLIS

ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA - TERESÓPOLIS

ANA CLARA MAURA DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

ANA CLARA PEDRO MINEIRO DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANA GABRIELE MOREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO - TERESÓPOLIS

ANA PAULA RAMOS FERREIRA - TERESÓPOLIS

ANDERSON RODRIGUES - TERESÓPOLIS

ANDREIA TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANELMA MONTEIRO DE SOUZA - TERESÓPOLIS

ÂNGELA CRISTINA MOREIRA LESSA - TERESÓPOLIS

ANGELO - TERESÓPOLIS

ANTONIO CARLOS LIPPI DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANTONIO MARQUES DA SILVA - TERESÓPOLIS

BRENO MARTINS - TERESÓPOLIS

BRUNO ROBERTO DA SILVA - TERESÓPOLIS

CAIO RODRIGO - TERESÓPOLIS

CAMILA RODRIGUES DE FREITAS - TERESÓPOLIS

CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ESTEVES - TERESÓPOLIS

CARLOS DA SILVA RIBEIRO SILVA - TERESÓPOLIS

DAIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS

DEJAIR DE SOUZA - TERESÓPOLIS

DIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS

DILMAR INÁCIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS

DILZA PACCHINI - TERESÓPOLIS

DJALMA FRANCISCO DALIA - TERESÓPOLIS

DJALMA JOÃO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

EROTIDES QUERRA FAMILIA - TERESÓPOLIS

GERALD MONTEIRO OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

GERALDO MARTINS - TERESÓPOLIS

GISELE COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS

GUIOMAR BORGES CARNEIRO - TERESÓPOLIS

HELIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS

HÉLIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS

HERODIAS MACHADO DE MORAES - TERESÓPOLIS

IDAIR DE SOUZA GUERRA - TERESÓPOLIS

ISRAEL MENDES TELLES - TERESÓPOLIS

IVAN DEOLINDO DA SILVA - TERESÓPOLIS

IVANA MENDES PINA - TERESÓPOLIS

JALCINÉA DE FREITAS - TERESÓPOLIS

JAMES ROBERT BRABNER - TERESÓPOLIS

JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS

JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS

JOAO RIBEIRO LOURENÇO - TERESÓPOLIS

JOHN LENON - TERESÓPOLIS

JOICIANE SILIBRI CUNHA - TERESÓPOLIS

JORDANI DA ROCHA OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

JORGE DE FREITAS RIBEIRO - TERESÓPOLIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - TERESÓPOLIS

JOSÉ CARLOS BALBINO - TERESÓPOLIS

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

JOSÉ FERREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS

JOSÉ MARIA DE SOUZA - TERESÓPOLIS

JOSELIO COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS

JOYCE VIDAL MAIA - TERESÓPOLIS

JUAN FERREIRA - TERESÓPOLIS

JUAREZ SHUENCK DA SILVA - TERESÓPOLIS

JULIANA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - TERESÓPOLIS

JULIANO DA SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS

LAIS DA SILVA CARDINOT - TERESÓPOLIS

LARRAN DE MORAIS PESSANHA - TERESÓPOLIS

LAYO BARROS LIPPI - TERESÓPOLIS

LEANDRO DE MELI - TERESÓPOLIS

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - TERESÓPOLIS

LEONARDO ARRUDA DE MOURA - TERESÓPOLIS

LILEM DA CONCEIÇÃO - TERESÓPOLIS

LUCIENE DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

LUDIMILA ERTHAL - TERESÓPOLIS

MACILENE PEDRO MINEIRO - TERESÓPOLIS

MANOEL CARDINOT - TERESÓPOLIS

MARCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS

MARCOS FEFFERSON DE LIMA SILVA - TERESÓPOLIS

MARGARETH - TERESÓPOLIS

MARIA - TERESÓPOLIS

MARIA AMELIA ALPINO MORAES - TERESÓPOLIS

MARIA AUGUSTA TEIXEIRA PINHEIRO - TERESÓPOLIS

MARIA BARBARA RAMOS - TERESÓPOLIS

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MILHORAENS - TERESÓPOLIS

MARIA DA CONCEIÇÃO VALASCO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA - TERESÓPOLIS

MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS

MARIA DE FÁTIMA - TERESÓPOLIS

MARIA DE FÁTIMA GREGORIO PASSOS - TERESÓPOLIS

MARIA DO CANTO ACKLEY - TERESÓPOLIS

MARIA EDUARDA MACIEL - TERESÓPOLIS

MARIA MADALENA DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA - TERESÓPOLIS

MARIANA GARCIA BARBOSA - TERESÓPOLIS

MARIETA PENHA PEREIRA - TERESÓPOLIS

MARTA BRAVO GONÇALVES - TERESÓPOLIS

MATHEUS - TERESÓPOLIS

MAYCON COELHO FERRAZ - TERESÓPOLIS

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