MP e OAB-RJ investigarão a Civil A Subprocuradoria-Geral de Direitos Humanos e a OAB-RJ firmaram parceria para investigar a morte de dez acusados de envolvimento com o tráfico na operação da Polícia Civil realizada anteontem nas favelas da Coreia, Vila Aliança, Rebu e Taquaral, na zona oeste do Rio. Desde outubro de 2007, 33 pessoas morreram nas favelas da região em operações policiais, entre elas um menino de 4 anos e um policial civil. "Queremos saber o resultado concreto de uma operação com 300 homens para cumprir três mandados de prisão, que termina com dez mortos, 6 mil crianças sem aula e os três procurados soltos", disse o subprocurador, Leonardo Chaves. O MP não descarta a possibilidade de pedir perícia independente.