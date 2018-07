MP gaúcho pede prisão de 14 policiais e três bicheiros O Ministério Público solicitou hoje à Justiça a prisão de 14 policiais e três bicheiros denunciados por extorsão e corrupção ativa. Eles são investigados desde junho do ano passado, depois dos trabalhos da CPI do Crime Organizado. Os nomes são preservados em sigilo. A Secretaria de Justiça e Segurança também realiza uma ofensiva contra a chamada ?banda podre? da polícia. Mais de cem pessoas foram detidas em uma série de batidas realizadas na semana passada na tentativa de identificar documentos que incriminassem policiais corruptos. O chefe de Polícia, José Antônio Araújo, chegou a dizer que as 24 delegacias de bairro de Porto Alegre receberiam dinheiro do jogo do bicho, mas recuou hoje diante da reação negativa dos delegados.