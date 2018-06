MP investiga nepotismo e diplomas A Univap também é alvo de investigações no Ministério Público e no Ministério da Educação. O reitor da entidade, Baptista Gargione Filho, é acusado de fraudar eleições para continuar no comando da instituição, em 2000 e 2004, de conceder bolsas de estudo de forma irregular e de nepotismo. As primeiras denúncias contra a instituição foram apresentadas em 2007 pelo senador Eduardo Suplicy (PT) ao ministro Fernando Haddad. O reitor diz ter prestado todas as informações solicitadas pela Justiça. O caso segue sob análise da promotora Cristiane Cardoso Roque.