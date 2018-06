MP mantém proibição para construir auditório no Ibirapuera O Conselho Superior do Ministério Público confirmou hoje, por unanimidade, a decisão de ajuizar uma ação civil pública contra a Prefeitura de São Paulo, com pedido de liminar, para impedir a construção de um auditório de 4.870 m2 de área construída no Parque do Ibirapuera. Segundo o Conselho, a construção do auditório prejudicaria o meio ambiente, o patrimônio histórico e paisagístico. O projeto arquitetônico foi elaborado por Oscar Niemeyer, há mais de 50 anos. Entretanto, o projeto original nunca foi executado. Ele prevê a construção três grandes prédios de exposição, interligados por uma marquise, duas outras edificações menores, uma em forma de cúpula e outra de trapézio, que deveriam abrigar um museu e um auditório.