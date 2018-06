MP pede a prisão de 13 por tráfico de drogas na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Treze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) por envolvimento com o tráfico de drogas nas favelas Furquim Mendes e Dique, no bairro Jardim América, zona norte carioca.

De acordo com a denúncia, as investigações e interceptações telefônicas revelaram que, além da distribuição de drogas, o bando teria cometido assassinatos e roubo de carros e cargas. O comércio clandestino de gás, de TV à cabo (gatonet) e o serviço de mototáxi, assim como bailes e festas para aumentar a venda de drogas, também era promovido pela quadrilha.

Pelos crimes de associação armada para o tráfico de drogas, foram denunciados, com pedido de prisão preventiva, Adilson Gomes da Hora Júnior (vulgo Nico) e outros 12 integrantes dos diversos escalões da quadrilha.