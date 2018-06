MP pede perícia técnica de todo o acervo O Ministério Público, a Secretaria Estadual da Cultura e a Secretaria Municipal da Cultura divulgaram ontem uma nota conjunta expressando a "preocupação com as condições de segurança do acervo do museu e, sobretudo, com a situação financeira e contábil do Masp". O MP também requisitou uma "perícia técnica de todo o acervo e seus registros", além da divulgação dos dados contábeis de 2007.