MP pede prisão de 4 por outra morte na Mineira O promotor Márcio José Nobre de Almeida, da 1.ª Central de Inquérito da Capital, ofereceu anteontem denúncia e pedido de prisão preventiva contra quatro supostos traficantes do Morro da Mineira, no centro do Rio, pelo assassinato de Maurício de Oliveira Azevedo, de 17 anos, no início do ano. Entre os denunciados está Rogério Rios Mosqueira, o Roupinol, que seria chefe do tráfico no morro. O promotor denunciou ainda Anderson Rosa Mendonça, Ademir Marques Moreira e Romildo Miranda Junior pela morte de Maurício. O Ministério Público apura possível ligação dos quatro com a morte de três jovens entregues por 11 militares a traficantes da Mineira no dia 14. Maurício teria sido morto na Mineira por vingança, pois morava em uma favela dominada por traficantes de uma facção rival.