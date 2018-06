MP pede prisão de assassino de Miss Itália Nel Mondo no RS

SÃO PAULO - A Promotoria de Justiça de Caxias do Sul pediu nesta quinta-feira, 23, a prisão preventiva de Eduardo Farenzena, que confessou ter assassinado a candidata ao concurso "Miss Itália Nel Mondo" Caren Paim, de 22 anos.

A vítima foi encontrada, no dia 1º, envolta em um cobertor e com o fio de um fone de ouvido enrolado no pescoço. A mãe do criminoso o ajudou a ocultar o corpo.

A promotora de Justiça Sílvia Regina Becker Pinto, autora do pedido, escreveu no parecer: "Não há nenhuma razão de ordem constitucional, legal ou racional para aguardar pela próxima vez e pela próxima vítima".

O Ministério Público (MP) protocolou a requisição de prisão preventiva no Cartório da 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. O MP também pede que a Justiça não aceite a tentativa da defesa de Farenzena para decretar segredo no processo.

Ao Instituto Geral de Perícias (IGP), o MP requisitou a conclusão, em caráter de emergência, dos laudos periciais encaminhados pela autoridade policial.