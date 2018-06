MP pede que população de Nova Friburgo atenda ao sistema de alarme

SÃO PAULO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) recomenda à população de Nova Friburgo que atenda de imediato as solicitações feitas pelo sistema de alarme. A região serrana é atingida por fortes chuvas nos últimos dias.

Os moradores devem deixar suas residências em direção aos pontos de segurança previamente estabelecidos assim que ouvir o aviso sonoro, os alertas em carros de som ou receber o aviso por mensagem de texto no celular. A medida é necessária para garantir a segurança da população.

Bairros como Córrego Dantas, Prado e Nova Califórnia ficaram alagados com o transbordamento de rios. O alarme de alerta para os moradores soou em Córrego Dantas e Nova Califórnia, mas não há desalojados.

Alerta - O município deixou o estado de alerta na noite desta segunda-feira, 2.

Segundo a Defesa Civil, a cidade permanece em atenção devido as fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias.