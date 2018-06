MP prorroga apuração sobre procurador no DF

A previsão é que o processo seja julgado pelo plenário do CNMP em abril. Caso haja risco de os procuradores retornarem às funções antes do julgamento, o conselho examinará a prorrogação do afastamento, fixado em 120 dias. "O relator deve trazer o assunto ao conselho para assegurar que o afastamento seja mantido enquanto durar o processo", disse o procurador-geral da República, Roberto Gurgel.

Vídeos apreendidos pelo Ministério Público e pela Polícia Federal revelaram indícios da participação da dupla na partilha de dinheiro ilícito obtidos no esquema de corrupção no DF, batizado de mensalão do DEM. As denúncias levaram à prisão e afastamento do então governador José Roberto Arruda e ao indiciamento de mais de 30 pessoas, entre secretários, políticos e empresários. Um dos vídeos gravados na casa de Deborah mostra Bandarra, então procurador-geral de Justiça do DF, indo ao local de motocicleta e capacete, tirado só dentro do imóvel, para não ser reconhecido.

Para Gurgel, o caso é constrangedor para o MP, que quer concluir as investigações o mais rápido possível, ainda que sem atropelar etapas. "Há uma série de formalidades que precisam ser observadas, para que não se alegue cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal", observou.