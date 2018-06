MP quer bloquear bens de cunhado de Alckmin O Ministério Público Estadual requereu à Justiça indisponibilidade de bens do empresário Paulo César Ribeiro, o Paulão, cunhado do governador Geraldo Alckmin. A promotoria acusa Paulão de tráfico de influência para beneficiar cartel da merenda escolar em contrato com a prefeitura de Pindamonhangaba. A ação, de caráter civil, pede ressarcimento do valor do contrato e pagamento de multas que somam R$ 792,2 milhões.