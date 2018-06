MP quer evitar volta de Beira-Mar ao Rio O Ministério Público do Rio entrará com mandado de segurança para impedir a volta do traficante Fernandinho Beira-Mar ao sistema prisional fluminense, como decidiu a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça. O secretário de Administração Penitenciária, César Rubens Monteiro de Carvalho, disse que a decisão será cumprida.