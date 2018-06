MP quer poltronas numeradas nos cinemas de Angra dos Reis

SÃO PAULO - O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil que solicita que todos os cinemas de Angra dos Reis passem a cumprir a lei que obriga as poltronas a ter numeração. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira, 18, a Lei Estadual nº 5.331/08 está sendo descumprida pelas salas de cinema do município. A escolha da poltrona deve ser registrada nos cupons de ingresso.

O promotor de Justiça Bruno Lavorato, considerou que os estabelecimentos tiveram um prazo de 180 dias para se adequar à nova exigência, e que os custos em decorrência de eventuais reformas a serem adotadas não sejam repassados ao consumidor. Para o Promotor de Justiça, "a intenção do legislador foi a de aperfeiçoar a forma da prestação do serviço, proporcionando maior comodidade e conforto ao consumidor".

O Ministério Público expediu recomendações ao Cinema Angra Shopping e ao Cine Show Shopping Piratas para que se adequem às disposições da Lei em um prazo de 30 dias.