MP recebe inquérito que investiga morte de mãe de Sean

SÃO PAULO - O Ministério Público estadual recebeu nesta quarta-feira, 19, o inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Bruna Bianchi, mãe do menino Sean Goldman, que teve a sua guarda disputada pelo pai americano e pela família brasileira pelo período de cinco anos.

Bruna morreu em 2008, durante o parto da filha do segundo casamento. O promotor Márcio Nobre de Almeida tem até 30 dias para se pronunciar sobre o caso.

Ela foi casada com o americano David Goldman, mas em 2004, ela saiu de New Jersey, nos Estados Unidos, e voltou para o Brasil com o filho do casal, Sean. O garoto tinha 4 anos na época.

Ao desembarcar no País, Bruna telefonou ao marido e avisou que o casamento entre os dois estava acabado. Depois, ela se divorciou de Goldman e casou novamente.