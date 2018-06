MP recomenda que menino volte para os EUA

A Justiça Federal deve se pronunciar somente em junho sobre o caso do menino S., nascido em New Jersey (EUA), cuja guarda é disputada pelo pai, o americano David Goldman, e o padrasto, o brasileiro João Paulo Lins e Silva. A mãe, Bruna Bianchi, brasileira, morreu em agosto de 2008, no Rio, no parto da filha caçula. Na segunda-feira, o Ministério Público Federal recomendou que S., que fez 9 anos nesta semana, volte para os Estados Unidos, por considerar que ele poderia se adaptar facilmente ao convívio com o pai (de quem foi separado há cinco anos, pela mãe). O advogado Sérgio Tostes, que defende Lins e Silva, disse que a família brasileira do menino vê com apreensão a recomendação do Ministério Público Federal. Segundo Tostes, o parecer do MP e o laudo emitido por peritas judiciais que conversaram com S. ignoram que o menino está no País legalmente. "Esse parecer está totalmente em desacordo com tudo o que aconteceu no processo. É como se o laudo das peritas que conversaram com S. fosse muito firme no sentido de ele ir para os EUA, mas, na verdade, o laudo demonstra que ele expressou sete vezes querer ficar no Brasil", afirmou. No parecer, o MP cita que o laudo das peritas diz que o problema é que o menino "confia no que sentiu e ouviu do padrasto e da família materna, que seu pai lhe abandonou". As peritas dizem ainda que a convivência com o pai biológico não é atendida, já que "S. não pode estar com o pai sem alguém vigiando, o pai não é recebido onde S. mora e, consequentemente, sua convivência familiar é unilateral por causa da ruptura e afastamento do pai". Para Tostes, é obrigatório que se leve em consideração o que o menino quer. "Uma criança de 9 anos é capaz de expressar sua vontade, ela sabe fazer suas escolhas. O juiz não está obrigado a seguir, mas a manifestação tem de ser levada em consideração como fator preponderante", defende. Sean mora com o padrasto, os avós maternos e a irmã. Bruna morava nos EUA com o pai de S., com quem se casara em 2000, mas voltou ao Brasil em 2004 porque queria se separar dele. Lins e Silva, com quem se casou no Rio, passou a criar S. como filho. Com a morte de Bruna, Lins e Silva entrou com pedido de guarda por "paternidade socioafetiva", mas Goldman já brigava há anos na Justiça pela volta do filho aos EUA. O parecer do MP considera que S. já deveria ter retornado aos EUA ao ter ficado órfão de mãe, já que seu pai está vivo. O advogado do americano não quis se manifestar sobre o parecer do MP.