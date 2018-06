MPE denuncia 20 por tráfico internacional em Guarulhos

O Ministério Público Federal (MPF) em Guarulhos denunciou ontem 20 pessoas por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, na operação Carga Pesada. Entre os denunciados estão nigerianos e brasileiros - policiais civis, funcionários públicos federais e empregados do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A operação Carga Pesada, iniciada no dia 10, mostrou que um grupo de pessoas tentava enviar cocaína para Europa e África do Sul pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Investigações mostraram que, por quatro vezes, entre 2006 e 2009, o grupo tentou enviar mais de 250 quilos da droga para o exterior. Segundo denúncia do MPF, os nigerianos eram os responsáveis por mandar a droga para outros países e contratavam brasileiros para coordenar o envio. Estes ofereciam dinheiro a funcionários públicos federais e a empregados do aeroporto para facilitar o embarque da mercadoria. OPERAÇÃO ALFA Em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o MPF denunciou 115 pessoas pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e associação e financiamento para o tráfico internacional. Também foi pedida a prisão preventiva de todos os denunciados. Vários deles estão foragidos, segundo o MPF. Alguns deles já com prisão temporária decretada, o que não impediu a fuga do químico que trabalhava para duas das quadrilhas. A Polícia Federal já providenciou a inclusão do mais importante deles, Lourival Máximo da Fonseca, vulgo Tião, no quadro dos mais procurados pelo FBI, a polícia federal norte-americana. Os acusados, segundo o MPF, foram investigados na Operação Alfa, da Polícia Federal, que resultou na apreensão de quase uma tonelada de cocaína. A droga era proveniente da Bolívia e distribuída em diversas partes do País, especialmente no interior de São Paulo. A droga, que permanecia em fazendas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás até serem distribuídas, também era enviada para os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O tráfico era realizado, basicamente, por quatro grandes quadrilhas, três delas internacionais. NÚMEROS 20 pessoas foram denunciadas pelo MPF por tráfico internacional de drogas na Operação Carga Pesada 250 quilos de droga. Foi a quantidade que a quadrilha tentou mandar para o exterior, entre 2006 e 2009 115 pessoas foram denunciadas pelo MPF, também por tráfico, em S. J. do Rio Preto na Operação Alfa