MPE do RS denuncia 59 policiais militares O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 59 PMs do 3º Batalhão de Novo Hamburgo, uma policial civil e dez pessoas por formação de quadrilha, roubo, posse de entorpecentes. A investigação do assassinato do policial José Luís da Rosa, em setembro de 2007, por um colega, levou à rede. Segundo o MPE, os acusados participavam ou encobriam crimes.