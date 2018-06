MPE pede explicações sobre laudo do Metrô A Promotoria de Justiça da Cidadania notificou ontem o presidente em exercício do Metrô, José Jorge Fagalli, e o diretor de Assuntos Corporativos, Sérgio Avelleda, a prestarem esclarecimentos, em dez dias, sobre o relatório interno emitido na semana passada, com críticas ao laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. A decisão foi tomada ontem, após reunião entre o promotor Arnaldo Hossepian Júnior, que acompanha o inquérito sobre o acidente em Pinheiros, técnicos do IPT e engenheiros independentes.